PCR-Tests stürzen Schulen ins totale Chaos

In einem „totalen Datenchaos“ befinden sich Salzburgs Schulen. Nach nur vier Tagen bricht das PCR-Testangebot in sich zusammenund meldet auch an Salzburgs Schulen fehlerhafte Testergebnisse. Und das, obwohl der Schulbereich auf der Prioritätenliste des Landes an erster Stelle steht. Vertreter und Land sprachen am Montag noch von einem „gesicherten Umfeld“. Doch in Anbetracht fehlerhafter und ausständiger Ergebnisse kann davon nicht mehr die Rede sein.