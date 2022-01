Königin Margrethe feiert 50-jähriges Thronjubiläum

Tritt immer wieder als Mahnerin auf

Die stets in farbenfrohe Outfits gekleidete Monarchin ist bekannt für ihren Optimismus sowie ihr soziales Engagement. Ihre Ansprachen an ihr Volk sind direkter und weniger förmlich als die Reden anderer europäischer Monarchen. Und auch wenn sie nur eine repräsentative Funktion in Dänemarks konstitutioneller Monarchie hat und sich selten in die Politik einmischt, tritt sie immer wieder einmal als Mahnerin auf.