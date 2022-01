Ärger über „junge“ Hofräte im Platter-Umfeld

Mehrere „Gastspiele“ in Wien

Einer der Genannten, Stephan Wiener, hat bereits vor geraumer Zeit für so manches Rumoren in den Wandelgängen des Landhauses gesorgt. Nach mehreren „Gastspielen“ in Kabinetten von ÖVP-Ministern in Wien, unter anderem bei Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter sowie Kurzzeit-Innenminister Wolfgang Peschorn, wechselte Wiener eher überraschend nach Tirol ins Büro von Platter. Um nur wenige Monate später zum Vorstand der Abteilung Organisation und Personal bestellt zu werden, einem nicht ganz unwichtigen Job in der Verwaltung.