7-Tages-Inzidenz in Graz so hoch wie noch nie

Die Infektionszahlen in Graz sind so hoch wie noch nie! Die 7-Tages-Inzidenz beträgt in der Landeshauptstadt momentan 811,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Stadt Graz fühlt sich sich auf diese Situation bestmöglich vorbereitet. Auch im restlichen Bundesland steigen die Zahlen. Die Lage auf den Intensivstationen jedoch ist stabil.