Handy-Brand in Wiener Neustädter Schlafzimmer

Mit einem großen Satz aus dem Bett war die junge Mutter Nathalie H. plötzlich hellwach. Nach dem ersten Flammenschlag packte sie das ladende China-Handy auf der Ecke des Familienbetts in die Decke und schmiss es geistesgegenwärtig im Badezimmer in die Wanne. Der Schock bei ihr und dem dreijährigen Sohn war natürlich groß: „Ich hab einfach nicht mehr nachgedacht, sondern nur noch gehandelt. Zwar wollte ich noch die Feuerwehr rufen, aber es brannte halt mein einziges Telefon“, so H. zur „Krone“.