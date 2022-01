LASK verstärkt Defensive mit Tschechen Twardzik

Der LASK hat seine Defensive mit dem Tschechen Filip Twardzik verstärkt. Der 28-Jährige wechselte vom slowakischen Tabellenzweiten Spartak Trnava nach Linz. Bei den Athletikern erhielt der in Deutschland aufgewachsene Links- und Innenverteidiger einen Vertrag bis 2025, wie der Klub am Mittwoch bekannt gab. Bei Trnava war der 1,86 m große Twardzik Stammkraft. In 15 Ligaspielen schoss er in dieser Saison drei Tore.