Diese Rolle hätte Diane Kruger fast nicht bekommen

Diane Kruger hatte nach eigenen Worten zunächst einen schweren Stand bei Regisseur Quentin Tarantino. „Er hat alle vorsprechen lassen“, sagte die 45-Jährige über das Casting zum Film „Inglorious Basterds“. „Mich wollte er aber nicht vorsprechen lassen, weil er mich in einem Film gesehen hatte, der ihm nicht gefiel. Er hat von Anfang an nicht an mich geglaubt“, erzählte Kruger im Podcast „Reign with Josh Smith“.