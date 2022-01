Rodlerin ohne Helm prallte mit Kopf gegen Baum

Mit Hubschrauber in Klinik

Dort geriet sie aus bislang unbekannter Ursache über den rechten Pistenrand hinaus und prallte im angrenzenden Waldstück gegen einen Baum, wobei sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Die verständigte Pistenrettung führte an Ort und Stelle die Erstversorgung bis zum Eintreffen der Mannschaft des Notarzthubschraubers durch. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in die Klinik nach Innsbruck geflogen.