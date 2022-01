Orte nahe der Zehntausender-Marke

Die Kurve der Covid-Neuinfektionen geht weiter steil bergauf. Am Dienstag registrierte das Land schon wieder fast tausend neue Fälle. Der Pongau ist trauriger Spitzenreiter mit einer Inzidenz von 3432. In einigen Skiorten explodieren die Zahlen: In Flachau, aber neuerdings auch in Kleinarl kratzt der Inzidenz-Wert an der Tausender-Marke. Um in Salzburg gestrandete, infizierte Personen versorgen zu können, wurden so genannte Quarantänehotels in Tamsweg und Hüttau geschaffen. Auch in der Stadt wird noch eines hinzukommen, wie Landesvize Christian Stöckl (ÖVP) bestätigt. Die Entscheidung welches Quartier es wird, soll in dieser Woche fallen. Stöckl betont, dass die Quartiere nicht nur für Touristen sind, sondern für alle, die keine Bleibe haben – etwa Lkw-Fahrer, welche positiv getestet wurden. „Wir haben eine gesetzliche Verpflichtung dazu“, erklärt Stöckl.