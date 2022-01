In Tirols Tattoo-Läden herrscht graue Stimmung

Mit 4. Jänner trat in der gesamten EU eine Verordnung in Kraft, die 4000 Chemikalien in Tattoofarben und Permanent Make-up verbietet, weil sie gesundheitsschädlich sein könnten. Durch die Verordnung ist ein Großteil der bunten Tattoofarben nun illegal. Die Branche in Tirol reagiert darauf mit Wut und Unverständnis.