Mit Jagdmesser zugestochen: Zwei Verdächtige frei

„Die Untersuchungshaft wurde am Dienstag für alle drei beantragt“, sagte Elena Haslinger von der Staatsanwaltschaft. Es werde nach dem blutigen Streit im Lehener Park wegen versuchten Mordes ermittelt, heißt es. Doch offiziell war am Dienstagabend noch keiner in U-Haft: Ein Tschetschene (17) und ein Österreicher (21) wurden wieder in die Freiheit entlassen. Der mutmaßliche Messerstecher, ein Nigerianer (17), hat am Mittwoch im Landesgericht Salzburg seine Haftverhandlung.