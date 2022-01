Graz: 18-Jähriger von drei Unbekannten attackiert

Der 18-Jährige zeigte an, dass er von seiner 14-jährigen Exfreundin mittels eines Messengerdienstes via Handy zu einem Treffen zu deren Wohnung in die Alte Poststraße in Eggenberg gelockt worden sei. Bei seinem Eintreffen gegen 20 Uhr sei die Türe bei einem Mehrparteienhaus geöffnet worden, worauf drei männliche, dem 18-Jährigen unbekannte, Jugendliche herausgekommen und auf ihn losgegangen seien.