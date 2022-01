Flachau-Inzidenz erreicht schwindelerregenden Wert

Bereits am Mittwoch hatte die Inzidenz in Flachau bei 7627 gelegen - ein Wert, bei dem noch Ende Oktober andere Salzburger Gemeinden längst unter Ausreisebeschränkungen gestellt worden waren. Der Bürgermeister erklärte zu diesem Zeitpunkt noch, man müsse dies in Relation sehen: „Wir haben gut 3000 Einwohner, derzeit halten sich mit Gästen und Bediensteten aber 15.000 bis 16.000 Menschen im Ort auf. Wir sind im Moment eine Kleinstadt.“