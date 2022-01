Öl in Bach entsorgt: 34-Jähriger wird angezeigt

Gegen 11.20 Uhr setzte die Feuerwehr die Polizei in Kenntnis, dass in der Ragnitzstraße der Ragnitzbach durch Öl verunreinigt worden sei. Die Berufsfeuerwehr Graz befand sich mit sechs Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. Nach längeren Befragungen gab der 34-Jährige nach anfänglichem Leugnen zu, die Öl-Wasseremulsion aus einem Heizraum mittels eines Saugers über einen Regenablauf entsorgt zu haben. Dieser Regenablauf mündet in den Ragnitzbach.