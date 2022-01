Willkommen im Abstiegskampf

Der 30-jährige Paldauer, der mit Pisa die Serie B anführt, kickt seit 14 Jahren im Land des Europameisters - 2010 war er selbst beim CFC, wurde Meister der Primavera. Klar hat er immer noch ein Auge in Genua: „In den letzten Jahren ist Chaos in den Verein gekommen. Der Präsident musste gehen. Nachdem sie in die Abstiegszone gerutscht sind, wurde im November Trainer Shevchenko geholt. Er soll für Aufbruchstimmung sorgen, kann eine Mannschaft aufbauen. Genua braucht dringend einen Knipser, denn außer Kapitän Destro (Anm.: 8 Tore) war in der Offensive nicht viel los.“