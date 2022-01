Auch Prinz Daniel positiv auf Covid-19 getestet

Seit seiner Geburt leidet der ehemalige Fitnesstrainer an einer Krankheit, die seine Nierenfunktion beeinträchtigt. Daher wurde ihm im Mai 2009, noch vor der Hochzeit mit Victoria im Juni 2010, eine Niere seines Vaters transplantiert. Dem Hof zufolge soll es aber keinen Grund zur Sorge geben. „Der Prinz, der vollständig geimpft ist, hat sehr leichte Symptome und es geht ihm gut“, heißt es in einer am Sonntag zu Mittag veröffentlichten Erklärung.