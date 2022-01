Spielen und lernen im künftigen Waldkindergarten

Reka Buday ist zweifache Mutter und eine ausgebildete Waldpädagogin. Sie ist Vereinsobfrau der ARGE Waldameisen. Stolz erzählt sie der „Krone“ von ihrem Traum, der voraussichtlich im September 2022 in Erfüllung gehen wird: der erste Waldkindergarten in Goldegg und der überhaupt erst zweite im Pongau. „Von Anfang an war das unser Ziel. Die Familie Thoma hatte dazu die Idee und hat uns den Platz im Wald zur Verfügung gestellt.“ Ein Waldgrundstück, wo der Familienbetrieb auch das Kindergartengebäude errichten wird. Und das kostenlos.