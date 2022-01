Virus-Notfallpläne für Salzburger Öffis

Die Situation für die Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel ist nach knapp zwei Jahren Pandemie keine neue mehr. Die Wucht mit der die Omikronwelle das Land treffen könnte, aber schon. Andere Länder in Europa, die von der neuen Welle bereits voll erfasst wurden, kämpfen wegen der vielen Personalausfälle mit den Fahrplänen in allen Bereichen. Das soll in Salzburg so lange wie möglich vermieden werden. Die Salzburg AG als Betreiberin der Obusse und der Lokalbahn hat bereits seit Beginn ein mehrstufiges Konzept zur Fahrplananpassung, falls es zu Ausfällen kommt. Um die Mitarbeiter zu schützen, wurden die Maßnahmen nun aber verschärft. „So gilt etwa am gesamten Betriebsgelände FFP2-Maskenpflicht in Innen- und Außenbereichen“, berichtet Saskia Heller. Weiters gibt es keine direkte Übernahme bei den Schichten, genaue Kontrollen bei den 3G-Nachweisen oder auch Entflechtungen in Aufenthaltsräumen. Weiters wird in festen Teams gearbeitet.