Shevchenko spricht bereits über Zugang Yeboah

„Yeboah? Er wird jetzt einmal zu uns kommen, dann werden wir ihn langsam in die Mannschaft integrieren. Wir müssen ihm die Zeit geben, gut zu trainieren. Erst schauen wir einmal, wie er sich bewegt und wie er körperlich drauf ist“, so der frühere Milan-, und Chelsea-Legionär. Ein Einsatz von Yeboah am Wochenende für FC Genua dürfte nicht anstehen, der Deal soll aber alsbald über die Bühne gehen.