Was das Polit-Jahr 2022 in Tirol alles bringt

SPÖ:

„Wohnkrise in den Griff bekommen“:„Auch 2022 steht - leider! - zunächst eines ganz oben auf der Agenda: Der Sieg über Corona und ein Ende der Pandemie“, erklärt SPÖ-Chef Dornauer. „Auch eine andere flächendeckende Krise müssen wir in Tirol schnellstmöglich in den Griff bekommen: die ständig steigenden Wohnkosten. Unsere Gemeinden wollen wir in Sachen Kinderbetreuung, Pflege, Digitalisierung und Ökologisierung stärken.“