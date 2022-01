Volles Programm für unsere Florianis im Jahr 2022

Mit vollem Elan startet auch das heimische Feuerwehrkommando in das Jahr 2022. Immerhin warten zahlreiche Projekte in Sachen Gerätschaft und Ausbildung auf schnelle und effiziente Umsetzung. Florianichef Dietmar Fahrafellner gibt im „Krone“-Gespräch wieder spannende Einblicke in das kommende Programm.