Für die „Ninjas“ geht die Schule nun wieder los

Getestet in die Schule

Kinder und Jugendliche sollen am Montag getestet in die Schule kommen – sie haben dafür über die Weihnachtsferien jeweils drei Antigen-Tests mitbekommen. Am Montag findet dann in der Schule ein Antigen-Test statt, am Mittwoch sowohl ein Antigen- als auch PCR-Test.