„Wir müssen früh wissen, was auf uns zukommt“

Was ist noch wichtig?

Wir brauchen klar kommunizierte Maßnahmen, wir müssen wissen, was auf uns zukommt, was zu tun ist. Es ist fatal, wenn sich Schülerinnen und Schüler nicht auskennen. Es kann nicht sein, dass wir uns mit Zwischenlösungen zufriedengeben müssen. Wir müssen so früh wie möglich informiert werden.