Blau-gelber Kufenspaß für Groß und Klein

Der Winter verzaubert vielerorts mit wahren Naturschauspielen. Damit steht auch der Freiluftsport derzeit wieder hoch im Kurs. Das Motto lautet: Warm anziehen, rein in die Schlittschuhe und ab aufs Eis. In ganz Niederösterreich gibt es dazu zahlreiche Möglichkeiten. Etwa entlang der schönen blauen Donau, wo an jedem Samstagvormittag in Krems Kindereislaufen angeboten wird. Auch in Tulln kann bei der Donaulände dem eiskalten Wintervergnügen gefrönt werden.