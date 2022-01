Forderungen gegen drohenden Pflegenotstand

Bessere Ausbildungsmöglichkeiten

GÖD-Gesundheitsgewerkschafter Reinhard Waldhör schlägt in die gleiche Kerbe wie Moser. Kurzfristig müsse man mehr bieten als das starre Korsett von Landesvertragsbediensteten-Gesetz und Co. Langfristig brauche es auch bessere Möglichkeiten zur Ausbildung. Etwa eine höhere Schulform für Pflege, wie etwa die HTL im Technikbereich. Und das in jedem Viertel des Landes. Der Pilot dazu in Gaming sei da ein voller Erfolg.