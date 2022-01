Das sind die derzeit meistgelesenen Comics

Platz eins eines Expertenteams von „RBB“ geht an Matthias Lehmanns Comic: Parallel. Die Geschichte führt uns in eine düstere Zeit zurück, in der in Deutschland Homosexualität offen verachtet und öfters auch verfolgt wurde. Anhand des Schicksals des Werksarbeiters Karl Kling können wir uns in die Haut eines Zeitgenossen hineinversetzen.