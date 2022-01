Wohnmobil ging in Tirol plötzlich in Flammen auf

Brenzliger Zwischenfall in der Nacht auf Mittwoch am Zirler Berg in Tirol: Ein Wohnmobil stand plötzlich in Flammen. Der Lenker - ein 54-jähriger Deutscher - wurde beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, an der Hand verletzt. Auch in Vomp im Bezirk Schwaz musste die Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrandes ausrücken.