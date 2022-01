Nach Rot-Foul: Fußballer verliebt sich in Schiri!

Weit gefehlt: Denn ausgerechnet in jenem Spiel, das für den 26-Jährigen so bitter geendet hatte, sollte sich für Hardeveld ein Wendepunkt in seinem Leben ergeben. Denn als der Kicker innerlich aufgewühlt den Platz verließ, traf sein Blick die vierte Offizielle am Spielfeld-Rand - und die Geschichte sollte ihren Lauf nehmen.