Geparktes Auto rollte in Salzburg in die Glan

Ein Kleinauto stürzte am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Stadt Salzburg in die Glan. Die Berufsfeuerwehr Salzburg eilte zum Ort des Geschehens bei der Innsbrucker Bundesstraße und holte das Fahrzeug aus dem Wasser. Von der Polizei gab es Entwarnung: Es befand sich keine Person im Fahrzeug. Vielmehr dürfte es ein geparktes Auto gewesen sein.