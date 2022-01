Stöckl plant jetzt Quarantäne-Hotels

Die Unterkünfte, in denen covid-positive Urlauber untergebracht werden, sollen laut Gesundheitsreferent Stöckl (ÖVP) nur im Notfall belegt werden. „Urlauber mit einem milden Verlauf werden in ihre Heimat zurückreisen. Sonst sollen sie am Besten direkt in ihrem Hotels abgesondert werden“, sagt Stöckl.