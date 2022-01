Neue Mutante wütet im Pongau und Lungau

Intensiv-Patienten liegen seit der Vorweihnachtszeit

In den Salzburger Krankenhäusern bleibt die Lage jedoch weiter stabil. So liegen auf der Normalstation immer weniger Patienten mit Covid – am Montag waren es 34. Auf der Intensivstation liegen derweilen nach wie vor 18 Patienten – viele von ihnen müssen dort schon seit der Vorweihnachtszeit behandelt werden. „Ein Patient ist geimpft, alle anderen Ungeimpft. Im Schnitt sind die Intensiv-Patienten in ihren Fünfzigern“, sagt Hoppe. Die Patienten sind laut der Primaria jedoch an der Delta-Variante erkrankt. Omikron habe auf die Spitalsbelegung zurzeit noch keine Auswirkungen.