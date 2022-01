Zeitschriftenhändlerin der Monaco-Prinzessin geht

Chefin Gerlinde Hölzl hört nach 32 Jahren auf, ihre Mutter übergab den Betrieb 1988. Die Walserin arbeitete trotz Pensionsantritts nach Absagen von Übernehmern um ein Jahr länger - aus Loyalität dem Airport gegenüber. Tochter Carina will nicht übernehmen. „Das Ganze hat leider keine Zukunft, das ist heutzutage auf große Firmen ausgelegt“, so Hölzl. VS