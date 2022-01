Wegen Sperrstunde Kellner mit Bierglas attackiert

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 21.50 Uhr. Der afghanische Kellner (24) eines Lokales in Kitzbühel machte die auf der Terrasse sitzenden Gäste auf die Sperrstunde um 22 Uhr aufmerksam. „Ein unbekannter Gast beschimpfte den Kellner daraufhin, schlug ihm ein Bierglas ins Gesicht und verließ das Lokal in unbekannte Richtung“, heißt es von der Exekutive.