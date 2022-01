Kind bei Skiunfall in Obertauern schwer verletzt

Ein zehnjähriges Mädchen aus den Niederlanden hat sich am Neujahrstag beim Skifahren in Obertauern schwer verletzt. Gegen 11,50 Uhr sei das Mädchen ohne Fremdeinwirkung gestürzt und habe sich dabei einen Oberschenkelbruch zugezogen, teilte die Polizei am Samstagabend mit.