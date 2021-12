Immer mehr steirische Kinder leiden unter Karies

Bereits in vierter Generation ist der Grazer als Zahnarzt tätig. Unter anderem arbeitet er am LKH Graz in der Kinderklinik, wo er für Behandlungen unter Narkose zuständig ist: „Ich habe Mitleid mit jedem Kind, das bei mir am Tisch landet“, erzählt er. Und es sind viele: Bis zu einem Jahr muss man auf einen Termin warten. Bereits die erste Behandlung, die er dort vornahm, inspirierte ihn zum Kampf gegen Kinderkaries: „Ich habe in den Mund geschaut, und alles war schwarz. Als ich den Vater darauf ansprach, sagte er: ,Es sind ja nur die Milchzähne.‘“