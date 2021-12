Gerald Rockenschaub: Steirer steht an Krisen-Front

Was hat Sie dazu gebracht, die „normale“ Ärzte-Laufbahn hinter sich zu lassen und zur WHO zu gehen?

Ich hatte schon immer internationale Ambitionen. Ich war ein paar Monate in Äthiopien und habe in Boston einen Master in Public Health gemacht. 2004 hat es dann mit der WHO geklappt. Dort war ich dann im europäischen Regionalbüro in Kopenhagen – wohin ich jetzt wieder zurückkehre.