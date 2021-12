Überflieger steht vor dem Absprung

Nach kurzer Eingewöhnungsphase zählte der 21-Jährige schnell zum Stammpersonal der Jaissle-Crew. 51 Partien absolvierte der Mann aus dem Bundesstaat New Jersey im Kalenderjahr 2021 in allen Bewerben. Zehn Tore und zwölf Vorlagen hat er auf der Habenseite. Laut amerikanischen Medienberichten steht Aaronson nun gleich bei mehreren europäischen Topklubs hoch im Kurs. Allen voran beim Schwesterklub aus Leipzig. Von der Salzach nach Sachsen ist ein beliebter Karriereweg, doch auch Leeds United um Trainer-Legende Marcelo Bielsa und der AC Mailand sollen interessiert sein. Aaronsons Vertrag läuft in Salzburg noch bis Juni 2025. Je nach Ablöse würden Philadelphia zehn bis 20 Prozent des Transfererlöses zustehen. Ganz auszuschließen ist ein Winterwechsel des US-Amerikaners nicht, aufgrund des Einzugs ins Achtelfinale der Champions League erscheint aber ein Sommertransfer realistischer.