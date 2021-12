T-Shirt statt Anorak: Das Wetter spielt verrückt

Sehr außergewöhnlich – so kurz und knapp fasst die Zamg-Expertin Veronika Hatvan die Wetterprognose für die kommenden Tage in der Steiermark zusammen. Turbulent geht es bereits am heutigen Mittwoch zu – schuld daran ist eine kräftige Warmfront, die sehr milde Luft aus den Subtropen in den Alpenraum bringt. Zwischen Bad Aussee und Mariazell kann es heute bis Mittag bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben, aber auch hier steigt die Schneefallgrenze im Verlauf des Tages bis auf 2000 Meter. Ansonsten ist Dauerregen in weiten Teilen des Landes angesagt, im Süden lässt sich ab und zu auch die Sonne einmal blicken, im Norden weht starker Wind.