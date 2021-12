Pflegerin: „Habe mich wie Gefängniswärter gefühlt“

Etwa zehn Prozent mehr Personalfluktuation als im Vorjahr habe es in den Kages-Häusern pandemiebedingt gegeben. Tripolt sieht den Grund für den nahenden Pflegenotstand aber vor allem in der Ausbildung: Es sei „schwachsinnig“ gewesen, sie an die Fachhochschulen zu verlegen. „Nur weil wir ein BWL-Studium einführen, schaffen wir ja auch nicht die Handelsakademien ab“, vergleicht er.