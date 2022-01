„Christkind-Falle“ im Internet: Polizei warnt nun

So warnt aktuell etwa das heimische Hilfswerk, dass vermehrt in St. Pölten schamlose Betrüger in ihrem Namen unterwegs sind. Bei der Polizei gingen zahlreiche Meldungen über falsche Spendensammler ein, die von Haus zu Haus gingen. „Diese Art von Sammlungen betreiben wir gar nicht“, stellt das Hilfswerk klar.