Feuerwerke zwischen Vergnügen und Verdammnis

Früh Gassi gehen, den Hund sichern

Die Folgen einer Silvesternacht spüren viele Tierbesitzer, etwa wenn sich Hund und Katze verkriechen oder gar in Panik davonlaufen. Der Tipp des Tierschutzvereins für Tirol: An Freilauf gewöhnte Hunde an Silvester an der Leine führen und ängstliche Tiere zusätzlich mit der Leine an Halsband und Geschirr doppelt sichern. Zu Silvester den sonst üblichen Abendspaziergang früher erledigen. „In der Silvesternacht häufen sich die Meldungen über zitternd aufgefundene oder vermisste Tiere“, heißt es. Bei Wildtieren ist die Dunkelziffer hoch: Niemand weiß, wie viele Tiere aufschrecken und dann orientierungslos an Hindernisse prallen oder abstürzen.