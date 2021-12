Austria Wien und das heikle Thema „50+1“

„Wollen gewappnet sein“

Ein sensibles Thema, dessen ist sich auch der violette AG-Vorstand Gerhard Krisch bewusst: „Aber ich sehe das Thema sehr entspannt. Derzeit ist es keines, da die Liga nicht erlaubt, mehr als 49,9 Prozent der Anteile zu verkaufen, an diesen Beschluss halten wir uns natürlich auch. Es ist eher ein ,Was wäre zu tun, wenn‘. Wenn 50+1 fällt, wenn ein Investor mehr will, darüber verhandeln will - für diesen Fall wollen wir gewappnet sein, daher diskutieren wir dies mit unseren Mitgliedern. Wenn man so will, ist es ein Vorratsbeschluss.“ Am Wort sind nun die violetten Mitglieder ...