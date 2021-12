Der lange Schatten des heiligen (Konsum-)Festes

157.000 t Lebensmittel gehen in den Restmüll

Weihnachten und Silvester sind auch Feste der Gaumenfreuden. Allerdings kann einem die Freude vergehen, wenn laut VOEB jährlich rund 157.000 Tonnen an Lebensmitteln und Speiseresten im Österreichischen Restmüll landen. Das sind beschämende 43 kg pro Haushalt. Weiskopf möchte an das „eigentlich Logische“ erinnern: „Der Einkauf regional erzeugter Lebensmittel ist natürlich nicht nur für die Umwelt am sinnvollsten. Bitte bleibt bei der Planung der oft zu üppigen Portionen am Boden und schmeißt die Reste nicht weg. Es gibt wunderbare Rezepte für den nächsten Tag.“