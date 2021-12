13.000 steirische Kinder als Sternsinger unterwegs

Früher war sie selbst verkleidet, seit vier Jahren begleitet die 23-Jährige nun Gruppen und organisiert die Aktion in ihrer Pfarre St. Oswald bei Plankenwarth in Graz-Umgebung. „Für mich ist das eine schöne Tradition und eine Möglichkeit, Menschen in Not zu unterstützen. Wir tragen den Segen in die Häuser und verbreiten eine schöne Botschaft - und gleichzeitig werden Spenden gesammelt. Mit meiner Motivation dafür konnte ich schon viele andere anstecken“, lächelt Hofer.