Angebrannte Speisen: Nachbarin reagierte richtig

Ein 57-jähriger Mann schlief am Christtag, 25. Dezember, um 17.15 Uhr in seiner Wohnung in der Gemeinde Maria Wörth ein, nachdem er eine Pfanne mit Speisen zum Erwärmen auf den Elektroherd gestellt hatte. Diese brannten infolge an und es kam zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung.