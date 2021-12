Tirol: Künstlicher Christbaum ging in Flammen auf

„Oberster Stock in Vollbrand“

Gegen 20 Uhr entzündete der 35-Jährige dann zwei Sternspritzer, die laut Polizei jedoch nicht am Baum aufgehängt wurden. Dann passierte es: „Beim Entzünden eines dritten Sternspritzers begann der künstliche Baum aufgrund eines zu geringen Abstandes zu brennen. In kürzester Zeit stand der oberste Stock in Vollbrand“, heißt es vonseiten der Ermittler.