Pendler stellen der Bahn heuer gutes Zeugnis aus

Schöne Bahnhöfe

Auch die laufende Modernisierung der Bahnstationen schlägt sich im Testergebnis nieder. So wird der St. Pöltner Hauptbahnhof als der viertschönste Hauptstadtbahnhof in ganz Österreich bewertet, auch Baden, Bruck an der Leitha und Tullnerfeld landen unter den besten zehn. Bei den kleineren Stationen erreicht Neumarkt an der Ybbs-Karlsbach eine Top-Platzierung.