Freispruch trotz DNA-Spuren auf Messer

Am 20. Dezember 2018 soll der Rumäne (39) einen Mann in dessen Wohnung in Salzburg überfallen haben, heißt es in der Anklage. Der 39-Jährige bestritt aber zu Prozessbeginn die Vorwürfe, die „Krone“ berichtete. Entscheidendes Indiz: ein Klappmesser mit seinen DNA-Spuren. Doch das Opfer meinte bei der Prozessfortsetzung am Donnerstag, dass es nicht die Tatwaffe war. „Es kann nicht gesichert geklärt werden, wann und wie die DNA auf das Messer kam“, betonte zudem Verteidiger Franz Essl. Der Rumäne wurde im Zweifel freigesprochen.