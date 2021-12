Durch 2G-Kontrolle bei Friseur zurück in den Häfen

Mit der Polizei hatte der 22-jährige Grazer im Männer-Frisiersalon in Leibnitz wohl nicht gerechnet: Die dort durchgeführte 2G-Kontrolle brachte ihn zurück ins Gefängnis. Am 9. September war der Häftling nach einem Ausgang nicht mehr in die Justizanstalt Graz-Jakomini zurückgekehrt, er wurde seither gesucht.