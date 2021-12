Teure Räder aus Keller gestohlen

Die unbekannten Täter entwendeten zwischen Sonntag, 19.12., ca. 16 Uhr und Mittwoch, 22.12., ca. 17 Uhr vier hochwertige Fahrräder aus dem Kellerabteil in Hallein. Die Diebe stahlen die Räder im Wert eines niederen, fünfstelligen Betrages aus dem Mehrfamilienhaus in der Schlossallee in Hallein. Die Fahrräder waren miteinander mit zwei Fahrradschlössern mit Zahlencode versperrt. Zusätzlich war die doppelt versperrte Tür zum Kellerabteil durch einen elektronischen Türalarm gesichert, der auch ausgelöst wurde. Der Zugang zu den Kellerräumen ist über eine Stiege direkt beim Haus oder über eine Tiefgarageneinfahrt möglich.